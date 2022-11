Iran: ministero Esteri, voci su possibile attacco in Arabia Saudita è “accusa infondata” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l’autorità della Repubblica islamica iraniana ha issato uno stendardo rosso noto come “bandiera della retribuzione” sulla cupola principale della moschea Jamkaran, nella santa città di Qom. L’ultima volta era successo dopo l’uccisione del comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qassem Soleimani, morto il 3 gennaio 2020 a seguito di un raid ordinato dalla precedente amministrazione statunitense di Donald Trump. L’Iran, in quell’occasione, aveva risposto lanciando 20 missili balistici contro la base di Ain al Asad, nell’Iraq occidentale, che ospita truppe statunitensi. L’aver alzato nuovamente la bandiera è stato visto da alcuni osservatori come una dichiarazione di guerra. La mossa ha fatto seguito alle dichiarazioni del comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Hossein Salami, il quale ha lanciato un avvertimento all’Arabia Saudita, minacciandola di eventuali attacchi alla luce della sua interferenza negli affari interni dell’Iran. Secondo Teheran, Riad starebbe incoraggiando le proteste scoppiate in Iran attraverso copertura mediatica. “Sei coinvolta in questa questione e sai che sei vulnerabile”, ha affermato Salami. (segue) (Res)