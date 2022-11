2 Novembre: meno visite ai cimiteri, romani perdono tradizione della giornata defunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno dei defunti, sempre meno romani rispettano la tradizionale visita ai cimiteri. La crisi, almeno in questo, c’entra poco o nulla dato che i commercianti di fiori, all’esterno dei principali cimiteri capitolini, denunciano un continuo calo di visite a partire da oltre un decennio. “Poca gente, ma il 2 novembre è sempre così, non solo perché è un giorno feriale, ma semplicemente perché al cimitero ci si viene più raramente”. Lo dice ad "Agenzia Nova" Simona, del banco “L’Altro Fiore”, una delle rivendite che si trovano all’esterno del camposanto Flaminio a Prima Porta. Chi continua a venire al cimitero – continua la commerciante – viene quando può. Per questo è calata la vendita di fiori freschi a vantaggio dei ‘sempreverdi’, piante più resistenti capaci di mantenersi per mesi senza alcun tipo di cura”.Anche al Banco 40, sulla stessa fila di fiorai ma più vicini all’ingresso del luogo di sepoltura, Tiziana lamenta la mancanza di persone in visita. “Si è vista pochissima gente anche sabato e domenica. Una situazione – dice – non diversa da qualsiasi altro fine settimana; ogni anno si vedono sempre meno visitatori”. Dello stesso parere è anche il commerciante al Banco 28. “Da almeno 5 anni o forse 6 anni il flusso è diminuito ogni anno di più – dice il commerciante- . La visita ai cari defunti continua a farla chi ha questa abitudine, i giovani la stanno perdendo”. Cambiamo piazza e camposanto, al Verano la situazione resta identica se non addirittura peggiore. Il Verano, infatti, è un cimitero monumentale e accoglie soltanto urne cinerarie. “Dal 2000, che io ricordi, - dice il titolare di Fiori di Riso davanti l’ingresso dell’area cimiteriale – il numero dei visitatori sono andati via via calando. Questo perché temo che si stia perdendo la tradizione di questa visita. C’è da dire che questo cimitero non accoglie più salme quando, invece, ci sono ampi spazi per poterlo fare”. Il suo vicino e collega della rivendita Marazzotti, sulla causa della diminuzione delle visite non ha dubbi: “la crisi non c’entra nulla – dice – sono anni che, in occasione della giornata dei defunti, la gente viene sempre meno”.“La morte è stata fortemente resa tabù dalla cultura occidentale”. Lo dice ad Agenzia Nova il professor Gaetano Calatagirone, associato di Antropologia ed etica delle relazioni all'Università Lumsa, spiegando il perché ci si allontana dai cimiteri e dal ricordo dei defunti. “Nessuno vede più morire persone se non in grandi trattazioni internet o nella cinematografia” ma dal vivo, realmente, la gente non assiste più alla morte di un suo simile. “La stessa parola sembra essere scomparso anche dal linguaggio comune sostituita da termini come ‘E’ scomparso’, ‘ E’ volato via’, ‘Non è più tra noi’; e se non abbiamo più il paragone con la morte” e la manteniamo distante “perché andare in quei luoghi dove vengono conservati i morti?”. Anche la tecnologia aiuta a dimenticare i cari estinti “Oggi – dice Calatagirone – abbiamo migliaia di foto sui telefonini ma per casa sono scomparse le foto della famiglia; quelle foto che un tempo erano riposte sui comodini o nei soggiorni. Il defunto rimaneva nei racconti, nei ricordi” e di conseguenza negli affetti “dei familiari facendo nascere la voglia di andare a trovare in quel luogo dove, lo si sapeva, era conservato ciò che resta del corpo”. Ha avuto il sopravvento, quindi, una cultura “vitalistica, l’idea della morte è venuta meno e con essa i legami di chi ci ha preceduto”.(Rer)