Monza: Pilotto, guerra Ucraina dà a celebrazioni 4 novembre significato ancora più profondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Quest’anno la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate assume un significato ancora più profondo per la nostra comunità e per l’intero Paese: purtroppo questo anniversario, dopo la crisi balcanica, cade di nuovo nel mezzo di una situazione internazionale preoccupante, con la guerra in Ucraina che si combatte alle porte dell’Unione Europea”. Lo ha detto il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, presentando il programma delle celebrazioni del IV novembre. Pilotto prenderà parte alle cerimonie previste in città che avranno inizio presso il cimitero urbano di via Foscolo con la S. Messa e a seguire con la deposizione delle corone al campo dei caduti di tutte le Guerre. Alle ore 10 il Corteo partirà dal Ponte dei Leoni per raggiungere Piazza Trento e Trieste, dove è in programma la cerimonia ufficiale con gli interventi delle autorità cittadine. (Com)