Roma: Milani (Fd'I), aggressione a giovani movimento, chiesto incontro urgente al questore

- Il coordinatore di Fratelli d'Italia Roma e deputato, Massimo Milani, in una nota, dichiara: "Oggi pomeriggio sono stati aggrediti cinque giovani di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fd'I, da un gruppo di ragazzi dei collettivi. Il tutto - aggiunge Milani - è avvenuto vicino la sede di Gioventù Nazionale a Roma, dove i cinque giovani erano intenti a ripulire per la quarta volta scritte di odio e minacce. Sono state chiamate le forze dell'ordine dal presidente del movimento giovanile di Fd'I Roma. Due dei cinque ragazzi di Gioventù nazionale - spiega il coordinatore di Fratelli d'Italia Roma - sono stati refertati. Questi episodi, come abbiamo già detto in passato, sono da condannare dall'una e dall'altra parte. Occorre stemperare il clima di odio che si sta creando. Ferma la mia condanna al vile gesto, auspicando la stessa cosa da parte delle forze politiche di sinistra. Non possiamo pensare di fomentare guerriglia e tensioni. Deve essere impegno comune di tutte le forze politiche - sottolinea Milani - contribuire a una corretta dialettica politica senza aggressioni né verbali né fisiche. Ci aspettiamo la collaborazione su vari fronti istituzionali affinché si abbassino i toni e si torni a un civile confronto. I giovani vanno tutelati dalla violenza e le istituzioni dal canto loro devono garantire ordine e sicurezza. Per questo ho richiesto un incontro urgente al questore di Roma", conclude Milani. (Com)