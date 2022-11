Usa: elezioni medio termine, senatore repubblicano Johnson in vantaggio per terzo mandato in Wisconsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ron Johnson, senatore repubblicano in carica per il Wisconsin, è in vantaggio di circa quattro punti percentuali rispetto all’avversario democratico, Mandela Barnes, nella corsa per uno dei seggi dello Stato in scadenza alle elezioni di medio termine in programma per la settimana prossima. Stando ad un sondaggio condotto dal portale di informazione “The Hill” e dall’Emerson College, il senatore in carica è in vantaggio con il 50 per cento dei consensi, contro il 46 per cento registrato da Barnes, il vice governatore dello Stato. Il tre per cento degli intervistati ha dichiarato di essere ancora indeciso. (Was)