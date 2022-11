Torino: Intesa-Sanpaolo protagonista di Artissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Intesa-Sanpaolo è per il terzo anno consecutivo main partner di Artissima, la fiera dell'arte contemporanea di Torino che partirà il 4 novembre. Per l'occasione la Banca presenterà nella sala immersiva del museo di piazza San Carlo, inaugurato a maggio scorso, Collective Individuals, una rassegna di opere video, molte delle quali presentate per la prima volta in Italia, di artisti rappresentati da gallerie partecipanti ad Artissima. Il progetto è curato da Leonardo Bigazzi. Sarà inoltre presente in Fiera con l'esposizione di un nucleo di sei opere fotografiche originali realizzate dal celebre fotografo statunitense Gregory Crewdson (Brooklyn, 1962), per la Banca, legate alla mostra Eveningside in corso al Museo torinese del Gruppo fino al 22 gennaio 2023, ed entrate a far parte della collezione di Intesa Sanpaolo. (Rpi)