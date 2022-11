Carceri: Nordio, grati a caduti Amministrazione penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia vicinanza non è soltanto l’ossequio formale di una tradizionale cerimonia, essa viene dal profondo del cuore, dalla mia esperienza di magistrato". Parte da qui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento stamane alla commemorazione dei caduti dell’Amministrazione penitenziaria; parte da un ricordo ben preciso, l’omicidio di un agente di custodia ucciso dalle Br delle cui indagini si era occupato agli esordi della sua carriera da pubblico ministero. Come ogni 2 novembre, la cerimonia si è tenuta nella sede del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, dove è stata posta una corona sotto la lapide in memoria di magistrati, agenti di custodia, dirigenti penitenziari caduti nell’adempimento del dovere. Tutti i loro nomi sono stati letti. "Nomi che mi riportano indietro di tanti anni: a tutto il Corpo - ha aggiunto il guardasigilli - porgo un particolare e riverente senso di gratitudine. Il vostro compito è difficile perché le risorse sono inadeguate, le carceri sono sovraffollate, la normativa è incerta e la vostra tutela è precaria", ha continuato Carlo Nordio: "La prima uscita pubblica del Ministro della Giustizia vuole esprimere la priorità della sua iniziativa per eliminare o almeno ridurre queste criticità". Il ministro ha poi dedicato qualche riflessione ai temi della presunzione d’innocenza e della certezza della pena, che sono "complementari". (segue) (Rin)