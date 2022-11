Carceri: Nordio, grati a caduti Amministrazione penitenziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del ministro, era stato il capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, a rendere omaggio ai caduti in questo 2 novembre: "E' la data in cui la nostra comunità si ritrova per perpetuare la propria memoria e per rinnovare la promessa di un impegno al servizio delle istituzioni repubblicane. A loro dobbiamo essere grati, come persone, come amministrazione penitenziaria, come rappresentanti di un pezzo dello Stato. Perché se oggi le istituzioni sono forti e vitali - ha aggiunto Renoldi - e se oggi possono ancora proseguire nella loro opera al servizio della Costituzione e delle leggi, lo dobbiamo alla loro azione e al loro esempio". Al termine della cerimonia nell’Aula Minervini, il ministro e il capo Dap hanno incontrato e ringraziato i familiari dei caduti per la loro presenza e per una vicinanza all’Amministrazione che continua nel tempo. "E' anche grazie al sangue dei vostri familiari che abbiamo vinto la più pericolosa aggressione alla nostra democrazia - ha concluso il ministro riferendosi alla lotta al terrorismo -. Una vittoria ancora più importante perché è stata conseguita nel rispetto delle garanzie costituzionali e della legalità, senza leggi speciali". (Rin)