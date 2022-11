Roma: Mollicone (Fd'I), solidarietà a Gn per aggressione in via Sommacampagna, subito tutele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia eletto nel collegio Lazio 1, Federico Mollicone, in una nota, dichiara: "La nostra totale solidarietà ai ragazzi di Gioventù nazionale che nei pressi di Sommacampagna hanno subito una gravissima aggressione, dovendo ricorrere alle cure del pronto soccorso e che in queste ore stanno presentando denuncia, mentre ripulivano, per la quarta volta in una settimana, le scritte ingiuriose e minacce di morte da parte degli autonomi. La sinistra condanni l'aggressione. Presenteremo - afferma il deputato di Fratelli d'Italia - un'interrogazione al ministro Piantedosi e chiediamo al prefetto Frattasi di convocare un comitato di sicurezza, tutelando le sezioni di Fd'I e di Gioventù nazionale. Vanno condannate tutte le forme di violenza politica", conclude Mollicone. (Com)