Brasile: proteste contro risultato elezioni, manifestanti chiedono intervento esercito (2)

- Le proteste vengono ricondotte alle denunce fatte dallo stesso presidente nei mesi precedenti il voto. Nel discorso tenuto martedì, il primo ufficiale dopo la chiusura delle urne, Bolsonaro ha definito le manifestazioni come "il risultato dell'indignazione e del sentimento di ingiustizia per come si è svolto il processo elettorale”. Il presidente ha però stigmatizzato l'uso di forme violente della protesta. “Le manifestazioni pacifiche saranno sempre ben accette, ma i nostri metodi non possono essere quelli della sinistra, che da sempre danneggiano la popolazione, come l'invasione delle proprietà, la distruzione del patrimonio e la limitazione del diritto di andare e venire”, ha dichiarato. (segue) (Brb)