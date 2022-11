Usa: sondaggi, repubblicani potrebbero conquistare anche Senato a elezioni medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano potrebbe riuscire a prendere il controllo anche del Senato alle elezioni di medio termine in programma negli Stati Uniti la prossima settimana. Per la prima volta da luglio, quando il tasso di approvazione nei confronti del Partito democratico era in crescita dopo che la Corte suprema ha abolito il diritto costituzionale all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973, il sito “FiveThirtyEight” ha riferito che i repubblicani sono meglio posizionati rispetto agli avversari per la corsa alla camera alta del Congresso. I dati aggiornati alla sera di martedì primo novembre indicano che i repubblicani, che la settimana prossima dovrebbero prendere il controllo della Camera dei rappresentanti, hanno il 53 per cento di probabilità di conquistare una maggioranza anche al Senato. I democratici sono passati dal 71 per cento registrato a settembre ai 47 punti percentuali. Il recupero di terreno da parte dei repubblicani è da imputare prevalentemente alla maggiore attenzione dei cittadini nei confronti di temi economici come il tasso di inflazione o il contrasto alla criminalità, rispetto all’aborto e alla violenza armata. (Was)