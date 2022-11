Messico: dichiarato stato di allerta nello Yucatan per passaggio uragano "Lisa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello stato messicano di Quintana Roo, nella costa orientale della penisola dello Yucatan, hanno decretato lo stato di allerta preventivo per il prossimo passaggio dell'uragano "Lisa". L'uragano è attualmente classificato allo stato di categoria 1 - la minima nella scala di intensità e con venti comunque superiori ai 120 chilometri orari - ma la popolazione è stata invitata ad adottare misure di protezione preventive, a prestare attenzione ai bollettini del Servizio meteorologico nazionale (Smn) e a considerare il rifugio in strutture sicure così come un'eventuale evacuazione. Il ciclone, riferisce il quotidiano "Milenio", ha preso forza nelle ultime 24 ore e ha messo in allerta oltre alle autorità locali del Messico anche quelle del Belice, del Guatemala e dell'Honduras. (Mec)