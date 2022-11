Etiopia: presidente keniota Ruto, accordo di pace favorisca "pace duratura e stabilità politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha accolto con favore l'accordo di pace firmato oggi a Pretoria dalle parti in conflitto in Etiopia sotto la mediazione dell'Unione africana. "A nome del popolo e del governo del Kenya, elogio le parti del processo di pace in Etiopia, vale a dire il governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia e il governo regionale del Tigrè, per aver firmato oggi un accordo di pace. Mi congratulo con Sua Eccellenza il primo ministro Aby Ahmed e la leadership del Tigrè per il loro coraggioso passo verso il ripristino della pace in Etiopia. Saluto anche il grande popolo dell'Etiopia, per il quale auguro un'era di coesione, integrazione e riconciliazione", afferma Ruto in una nota. "L'impegno dimostrato dalle due parti nel processo di pace guidato dall'Unione africana è in linea con il nostro desiderio collettivo di pace e sicurezza all'interno della nostra regione. In qualità di membro dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), il Kenya si unisce ai nostri fratelli e sorelle etiopi per il passo compiuto per cessare le ostilità, aprire corridoi umanitari e ripristinare i servizi. Questo accordo reciproco creerà l'ambiente necessario per alimentare una pace duratura e stabilità politica in Etiopia", ha affermato Ruto. (segue) (Res)