Etiopia: presidente keniota Ruto, accordo di pace favorisca "pace duratura e stabilità politica" (2)

- Il presidente keniota ha poi elogiato i mediatori dei colloqui - Olusegun Obasanjo, ex presidente della Nigeria e Alto rappresentante dell'Ua per il Corno d'Africa, Uhuru Kenyatta, ex presidente del Kenya, e Phumzile Mlambo-Ngcuke, ex vicepresidente del Sudafrica - per la loro facilitazione e per "gli instancabili sforzi, la loro saggezza, la loro pazienza e, soprattutto, per la loro unità di intenti che ha portato questo giorno di pace che annuncia un futuro luminoso per il popolo etiope", e ha ringraziato il popolo e il governo del Sudafrica per aver ospitato i colloqui di pace in Etiopia. "Alla luce del nostro spirito regionale di azione collettiva, esorto i nostri fratelli e sorelle etiopi a cogliere l'opportunità offerta da questo accordo per inaugurare una nuova era di pace e prosperità per il loro amato Paese. Riaffermo il continuo impegno del Kenya a sostenere i prossimi passi nel processo di pace. Invito pertanto la comunità internazionale a intensificare il sostegno al gruppo di mediazione e alle rispettive parti, per garantire risultati tempestivi e vincolanti. Infine, vorrei esprimere il nostro forte apprezzamento agli osservatori, compresi l'Igad, gli Stati Uniti e le Nazioni Unite, per il loro impegno nel sostegno al processo di pace", conclude la dichiarazione. (Res)