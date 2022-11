Lombardia: Boccia (Pd), da Covid a dimissioni Moratti, disastro destra è completo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la pessima e drammatica gestione del Covid di regione Lombardia, conseguenza di scelte scellerate che hanno smembrato la sanità territoriale pubblica lombarda, oggi arrivano le dimissioni della Vicepresidente Moratti con delega alla salute. Arrivata per soccorrere la sanità lombarda nel disastro totale, va via sbattendo la porta 'per esser venuto meno il rapporto di fiducia con il presidente Fontana'. Regione Lombardia si piega come tutte le Regioni di destra alla cultura no-vax, senza opporsi al reintegro nelle strutture sanitarie dei medici no-vax, come dichiarato dalla stessa Letizia Moratti. Oggi si completa il disastro dell'esperienza di centrodestra in regione Lombardia che in questi anni ha mostrato non solo la fragilità della sanità territoriale pubblica, indebolita da politiche sbagliate e poco lungimiranti, ma non è stata nemmeno in grado di reggere la sfida che imprese e famiglie lombarde chiedevano alla politica regionale". Lo afferma Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale. (Rin)