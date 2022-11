Imprese: Mfe si assicura ulteriore quota di capitale sociale di ProSiebenSat1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mfe - MediaForEurope si è assicurata un'ulteriore partecipazione fino al 4,0 per cento del capitale sociale di ProSiebenSat.1 Media Se. Con questa nuova operazione, Mfe - MediaForEurope si è assicurata fino al 29,0 per cento del capitale sociale e fino al 29,9 per cento dei diritti di voto di ProSiebenSat.1 Media Se (escluse le azioni proprie). La consegna delle azioni sottostanti gli strumenti finanziari è soggetta alle condizioni tipiche per operazioni di questa natura. (Rin)