Usa: Fed approva nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,75 per cento

- La Federal Reserve ha approvato un nuovo aumento dei tassi di interesse pari allo 0,75 per cento: si tratta del quarto rialzo consecutivo approvato dall’istituto, nel tentativo di contenere l’inflazione galoppante negli Stati Uniti. La misura ha portato il tasso di interesse di riferimento tra il 3,75 e il 4 per cento: un record da gennaio del 2008. In una nota, il Consiglio direttivo della Fed ha ribadito che i rialzi dei tassi di interesse sono una misura “appropriata per garantire un approccio di politica monetaria che consenta di far tornare il tasso di inflazione entro la soglia del due per cento”. (Was)