Ucraina-Spagna: Zelensky riceve ministro Esteri Albares, grazie a Madrid per fornitura sistemi difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, in visita a Kiev. "Sono grato alla Spagna per il suo importante sostegno umanitario, inclusa la consegna odierna di 30 moderne ambulanze. E anche per la calorosa accoglienza degli ucraini che sono stati costretti a lasciare il nostro Paese a causa della guerra", ha affermato Zelensky. "Ora la questione numero uno è la creazione di uno scudo aereo per proteggere le nostre infrastrutture critiche e civili. Pertanto, la decisione della Spagna di trasferire i sistemi di difesa aerea all'Ucraina è davvero importante per noi", ha aggiunto il presidente. (Kiu)