Abruzzo: Verì su sanità, nessuna voragine da 200 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Puntuali, come ogni anno in questo periodo, le minoranze scatenano il solito allarme sui conti della sanità, agitando lo spettro del commissariamento e introducendo un loro principio rivoluzionario nella contabilità: la chiusura dei bilanci annuali non il 31 dicembre, ma liberamente in un qualunque giorno dell'anno. E soprattutto prima dell'Intesa Stato-Regioni che definisce il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022 (e dunque le risorse disponibili), che ad oggi non è ancora arrivata". Lo sottolinea l'assessore abruzzese alla Salute, Nicoletta Verì, intervenendo sulle dichiarazioni di alcuni esponenti della minoranza, che hanno diffuso note su un presunto buco da 200 milioni di euro nei conti delle Asl regionali. "Come ho già spiegato lo scorso anno, e prima ancora nel 2020 e anche nel 2019 - continua la Verì - gli equilibri di bilancio vengono certificati dal Tavolo di Monitoraggio nella primavera successiva all'anno di riferimento: vale a dire che il responso sul 2022 lo avremo solo nella primavera 2023. Vorrei sapere sulla base di quali poteri divinatori, Pd e M5s ogni fine anno rilanciano questi allarmi, venendo sistematicamente smentiti dai fatti e dalle certificazioni dei tecnici del ministero". L'assessore rimarca come i 200 milioni di cui parla l'opposizione siano calcolati (come ogni anno) sulle proiezioni "a chiudere" delle Asl, che si basano sui dati di bilancio al 30 giugno. (segue) (Gru)