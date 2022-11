Abruzzo: Verì su sanità, nessuna voragine da 200 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un passaggio intermedio - prosegue Verì - che non tiene conto soprattutto del valore dei ricavi, normalmente definiti proprio nel secondo semestre dell'anno, che riguardano sia il valore della produzione, sia i risultati delle azioni messe in campo dalle Asl per efficientare la spesa, sia tutte quelle entrate (come i payback farmaceutico o della protesica) che non sono ancora calcolati, perché legati a provvedimenti statali". La Verì non nasconde che la situazione non sia semplice. "Non dimentichiamo che i maggiori trasferimenti statali - puntualizza - non hanno coperto i maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza pandemica e che al momento non sono state neppure definite compiutamente le misure sull'aumento dei costi energetici, ad oggi tutti a carico del bilancio delle aziende sanitarie. In questi mesi, però, la Regione non è certa rimasta a guardare l'evolversi degli eventi, ma è intervenuta fattivamente concordando piani con le singole aziende e confrontandosi sui tavoli nazionali insieme alle altre Regioni italiane, tutte alle prese con difficoltà simili. La regione Abruzzo ha scelto, anche per il 2022, di non penalizzare gli investimenti su tecnologia e soprattutto sul personale, che in anni fin troppo recenti ha rappresentato la sola leva su cui si interveniva per far quadrare i conti, a scapito della qualità dell'assistenza". Un ultimo passaggio, l'Assessore lo riserva agli strumenti di programmazione. "La nuova rete ospedaliera - conclude - non è stata oggetto di ulteriori osservazioni da parte del ministero e siamo quindi in attesa del via libera definitivo, che porterà al successivo iter in Consiglio regionale. Sulla rete territoriale, invece, sono già state avviate le fasi di confronto con le parti sociali ed entro dicembre sarà recepita con provvedimento, in linea con le scadenze stabilite dal ministero". (Gru)