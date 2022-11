Etiopia: premier Ahmed, accordo di pace "pietra miliare" per far avanzare il Paese sulla strada delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato oggi in Sudafrica tra le parti in conflitto in Etiopia è una "pietra miliare" per far avanzare l'Etiopia sulla strada delle riforme intraprese quattro anni e mezzo fa. Lo ha affermato il primo ministro etiope Abiy Ahmed commentando l'accordo di pace siglato a Pretoria sotto la mediazione dell'Unione africana. "Il nostro impegno per la pace rimane fermo. E altrettanto forte è il nostro impegno a collaborare per l'attuazione dell'accordo", afferma il primo ministro in una dichiarazione diffusa dal suo ufficio. "A nome del popolo e del governo dell'Etiopia, vorrei esprimere la mia gratitudine alla Commissione dell'Unione africana e all'Alto rappresentante dell'Ua per il Corno d'Africa, Sua Eccellenza l'ex presidente (nigeriano) Olusegun Obasanjo, insieme a stimati membri della squadra dell'Alto rappresentante: Sua Eccellenza l'ex presidente (keniota) Uhuru Kenyatta e Sua Eccellenza Phumuzle Mialmbo, ex vicepresidente della Repubblica del Sudafrica. Vorrei anche ringraziare Sua Eccellenza Moussa Faki Mahamat, presidente della Commissione dell'Unione africana, per aver guidato la posizione di principio dell'Ua su 'soluzioni africane ai problemi africani' ", prosegue il capo del governo etiope, che ringrazia inoltre il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, per aver ospitato questi colloqui "fino alla loro positiva conclusione". Ahmed ha quindi espresso il proprio apprezzamento "agli amici dell'Etiopia" che hanno svolto un ruolo attivo nel sostenere la conclusione di questo accordo. "Contiamo sul vostro continuo sostegno nella ricostruzione delle aree colpite dal conflitto nella parte settentrionale del Paese e su una partnership rafforzata con l'Etiopia nei nostri sforzi di sviluppo a livello nazionale. Ultimo ma non meno importante, ai coraggiosi membri delle forze di difesa nazionali etiopi e al popolo coraggioso di questa nazione che ha superato un periodo di prova, condivido umilmente la più profonda gratitudine", conclude la dichiarazione. (Res)