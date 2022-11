Covid: Calenda, reintegrata infermiera Pace, è la destra del "fate come vi pare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cose da pazzi. Altro che legge e ordine, la destra del 'fate come vi pare'. Duro con chi partecipa a un rave e tollerante con chi non si vaccina, dovendo curare gli altri, in piena pandemia, non si può sentire". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, commentando la notizia della reintegra Giusy Pace, l'infermiera che guidò il corteo di no-vax vestiti da deportati. (Rin)