Energia: A2a potrebbe essere interessata all’acquisizione di Edison (4)

- Negli anni scorsi molto si è discusso della possibilità di una partnership con l’omologa Hera che, nata nel 2002, offre i propri servizi a 330 comuni tra Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana. Come A2A, Hera è quotata alla Borsa di Milano e offre servizi che vanno dalla gestione dei rifiuti a quella delle acque, all’energia elettrica e al gas. La società gestisce anche la distribuzione di gas a ventimila clienti in Bulgaria, attraverso Aregas. A2a aveva messo gli occhi anche su Iren, società nata a Reggio Emilia ma operativa anche a Genova, Parma, Piacenza, Torino, La Spezia e Vercelli. Ci furono incontri e contatti fra le due società, conclusisi, però, con un nulla di fatto. Si disse allora per una serie di veti politici. Ora la maggiore delle multiutility italiana, con il sostegno di alcuni partner finanziari, e perché no, anche in partnership con una o più realtà simili, potrebbe essere interessata ad aprire il dossier Edison, sempre che questo sia aperto da Edf. (Rem)