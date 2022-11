Usa: avvocati Trump puntavano su giudice della Corte suprema per bloccare vittoria di Biden nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, facevano affidamento su Clarence Thomas, giudice della Corte suprema, per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. Una serie di email consegnate al Congresso, la cui pubblicazione è stata disposta dal giudice distrettuale David Carter, mostra che Trump ha discusso con gli avvocati Kenneth Chesebro e John Eastman la necessità di convincere deputati e senatori repubblicani a contestare la certificazione dell’esito elettorale, durante una seduta del Congresso che si sarebbe dovuta tenere il 6 gennaio 2021, il giorno dell’assalto al Campidoglio. In una mail inviata a Eastman e ad altri avvocati il 31 dicembre 2020, Chesebro fa riferimento al giudice Thomas come “la chiave” per chiedere alla Corte suprema di bloccare la certificazione della vittoria di Biden in alcuni Stati contesi, tra cui la Georgia. “Realisticamente, la nostra unica possibilità di ottenere un parere positivo entro il 6 gennaio, bloccando il conteggio della Georgia, è rappresentata dal giudice Thomas”, ha scritto Chesebro. (Was)