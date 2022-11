© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come avvenuto in casi precedenti di guida sregolata, anche l'autista bus ripreso mentre gratta un biglietto delle lotterie istantanee è stato individuato e sospeso dalla guida e dalla paga. Lo comunica in una nota Atac. L'azienda - prosegue la nota - procede nel percorso di rigore verso comportamenti non consoni con il servizio pubblico che è tenuta a garantire. (Com)