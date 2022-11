Covid: Satta (Fd'I), Crisanti apprendista parlamentare, su mascherine si informi meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il senatore Crisanti dovrebbe informarsi meglio prima di parlare, forse non è abituato a leggere i giornali. Il ministro Schillaci non ha tolto le mascherine dagli ospedali, né ha mai detto di volerlo fare. Da apprendista parlamentare a Crisanti sarà sfuggita l’ordinanza firmata il 31 ottobre che proroga l’uso delle mascherine in strutture ospedaliere e Rsa. Così come, per quanto riguarda il bollettino Covid, il ministro ha spiegato chiaramente che, seppur comunicata settimanalmente, la rilevazione dei dati prosegue su base giornaliera; i dati peraltro sono a disposizione delle autorità competenti e delle società scientifiche che ne facciano richiesta. Al contrario di chi lo ha preceduto, ministri diplomati o laureati in Scienze politiche, Schillaci è un medico, è stato più volte preside della facoltà di Medicina nonché rettore di Tor Vergata, altro che analfabeta della Sanità. Crisanti la smetta di fare inutile allarmismo e di dire sciocchezze soltanto per guadagnarsi visibilità in tv come ha fatto per i due anni della pandemia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanni Satta.(Rin)