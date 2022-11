Difesa: Aeronautica, volo urgente per trasferire bambino in pericolo di vita da Catania a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Falcon 900 è decollato dall'aeroporto di Ciampino, sede del 31esimo Stormo, alla volta dell'aeroporto di Catania. Qui il piccolo paziente è stata imbarcato, insieme ad un medico e al suo papà, sul velivolo militare che è immediatamente ripartito verso Ciampino (Roma). Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Ciampino, avvenuto alle ore 14:30 circa, il bambino è stato trasferito in ambulanza per essere ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove riceverà le cure mediche necessarie. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. I reparti di volo dell'Aeronautica militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. (Com)