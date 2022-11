Egitto-Qatar: ministro Turismo incontra una delegazione imprenditoriale di Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo e delle antichità dell’Egitto, Ahmed Issa, ha ricevuto quest’oggi una delegazione dell'Associazione degli imprenditori del Qatar per discutere delle modalità di cooperazione e per rivedere alcuni piani di investimento nel settore turistico egiziano. Lo ha reso noto lo stesso dicastero nordafricano in un comunicato stampa. Issa ha detto che l’Egitto sta cercando di migliorare il clima degli investimenti e di incoraggiare, in particolare, i progetti alberghieri. A tal riguardo, il governo ha sviluppato una strategia che include l'aumento della capacità degli aeroporti e dei voli, in collaborazione con il ministero dell'Aviazione civile, ha aggiunto. Non solo. Si è parlato anche del raddoppio della spesa pubblica per le attività promozionali della destinazione turistica egiziana e dell’incremento dei fondi per lo sviluppo di siti archeologici e musei. Le due parti hanno passato in rassegna la legge numero otto del 2022 sugli hotel e gli stabilimenti turistici, tesa a facilitare e organizzare tutte le questioni e le procedure per la concessione di licenze agli esercizi alberghieri e turistici. (Res)