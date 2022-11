Regno Unito: a Londra udienza per caso di corruzione contro Glencore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Glencore ha offerto tangenti in contanti a funzionari in Africa, muovendo il denaro tramite jet privati. Questa l'accusa fatta oggi in tribunale a Londra contro la multinazionale del settore delle materie prime. Il procedimento riguarda una filiale britannica di Glencore, che già a giugno si è dichiarata colpevole di sette capi di imputazione per corruzione in diversi Paesi africani, a seguito di un'indagine del Serious Fraud Office. Agenti di terze parti avrebbero utilizzato i soldi di Glencore per corrompere funzionari in Nigeria, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea Equatoriale e Sud Sudan, causando danni per un valore di 128 milioni di dollari, come emerso dall'udienza la corte londinese di Southwark. (Rel)