Ucraina: Guterres, bene ripresa della partecipazione russa ad accordo sul grano

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto favorevolmente la ripresa della partecipazione russa all’accordo sulle esportazioni di cereali dai porti ucraini sul Mar Nero. In una nota, il segretario generale ha ringraziato la Turchia per il suo sforzo diplomatico, e anche il coordinatore Onu, Amir Abdulla, e la sua squadra, per aver “contribuito a mantenere attiva questa linea così importante”. Infine, Guterres ha dichiarato che continuerà a lavorare con tutte le parti coinvolte per “garantire il rinnovo di questa iniziativa, e per rimuovere qualsiasi ostacolo alle esportazioni di cibo e fertilizzanti prodotti in Russia”. (Was)