Ucraina: Radicali Italiani, sabato manifesteremo a Torino davanti a palazzo della Regione per ribadire nostra posizione

- Sabato 5 novembre dalle ore 15 in Piazza Castello di fronte al Palazzo della Regione manifesteremo per ribadire la nostra posizione: 'Fuori gli invasori dall'Ucraina'. Lo hanno dichiarato in una nota Andrea Turi, coordinatore dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, ed Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani. "Come facciamo da febbraio ad oggi scendiamo nuovamente in piazza a manifestare vera solidarietà verso il popolo Ucraino. Sottolineiamo vera perché in contemporanea a Roma avverrà luogo la 'manifestazione per la pace' ma che di pace ha ben poco. Infatti predicare la pace fine a sé stessa, richiedere il disarmo unilaterale è scorretto e antistorico. Ci tocca ribadire l'ovvio: se l'Ucraina, da popolo invaso, smettesse di combattere non ci sarebbe più Ucraina. Se la Russia, da popolo invasore, smettesse di combattere, ecco che potrebbero iniziare le trattative di pace. (segue) (Rpi)