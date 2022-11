Ucraina: Radicali Italiani, sabato manifesteremo a Torino davanti a palazzo della Regione per ribadire nostra posizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano come Torino si attiverà lo stesso giorno per la stessa causa. Abbiamo organizzato l'evento con la Comunità Ucraina a Torino e abbiamo chiesto alla cittadinanza e alla politica torinese di unirsi a noi. Ci hanno già risposto in numerosi, come Italia Viva Torino, +Europa Torino, Volt Torino, Comitato Giovani per l'Ucraina, e molti altri stanno aderendo in queste ore. Da Torino lo vogliamo dire forte e chiaro: non c'è pace senza giustizia", hanno concluso Boni e Turi. (Rpi)