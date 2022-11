Lombardia: Berlusconi, Bertolaso generoso e competente servitore dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dottor Guido Bertolaso "è un generoso e competente servitore dello Stato. È stato un eccellente capo della Protezione civile nei miei governi e poi un efficientissimo commissario per i vaccini contro il Covid per la regione Lombardia, ma, prima di tutto, è un medico". Lo scrive su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in merito alla nomina di Bertolaso come assessore al Welfare della regione Lombardia, al posto di Letizia Moratti. (Rin)