Yemen: Save the Children, cresce il numero di minori morti dalla fine della tregua

- Un bambino di tre anni e suo padre hanno perso la vita e altri quattro bambini sono rimasti feriti durante il fine settimana in seguito a un bombardamento su una strada residenziale nello Yemen, portando a undici le morti infantili legate alla guerra nel mese di ottobre, dopo la fine della tregua guidata dalle Nazioni Unite. Lo rende noto un comunicato di Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro. Il bambino è morto in ospedale lunedì mattina e suo cugino di due anni ha perso una gamba dopo che una granata ha colpito la loro casa a Taiz domenica pomeriggio. Altri tre bambini stavano tornando da scuola quando una seconda granata ha colpito un vicolo. Due dei bambini hanno perso le gambe mentre il terzo è in condizioni critiche a causa di schegge nell'addome, in una gamba e nella mano. Il numero di bambini morti a causa dalla guerra in Yemen è salito a 11 nel mese di ottobre, non ce ne sono stati a settembre. L'accordo guidato dalle Nazioni Unite, che ha stabilito una tregua di 6 mesi finita il 2 ottobre, ha portato al più lungo periodo di pace relativa da quando è scoppiato il conflitto nel 2015. (segue) (Com)