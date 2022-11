Yemen: Save the Children, cresce il numero di minori morti dalla fine della tregua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sconcertata dall'ennesimo atto sconsiderato di violenza armata che colpisce i bambini di Taiz. A ottobre il nostro team locale è intervenuto per 12 casi di bambini feriti. Quasi la metà di loro ha perso arti a causa di mine e altre armi esplosive. È stato incoraggiante vedere che, durante i sei me-si di tregua, le vittime infantili sono diminuite significativamente. Tuttavia, ora stiamo vedendo in prima persona come l'incapacità delle parti in conflitto di risolvere il conflitto si traduca in sofferenze per i bambini e le bambine", ha dichiarato Rama Hansraj, direttrice di Save the Children in Yemen. "In assenza di un meccanismo di accountability, incidenti come questi hanno continuato a verificarsi su base continua e allarmante. L'impunità è parte della ragione per cui il conflitto continua a infuriare. Lo sforzo per porvi fine non riguarda solo i principi ma è un imperativo morale e politico, oltre che una questione di protezione e sicurezza per milioni di yemeniti" ha aggiunto. (segue) (Com)