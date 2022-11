Yemen: Save the Children, cresce il numero di minori morti dalla fine della tregua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo bombardamento arriva un anno dopo la decisione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di respingere il rinnovo dell'unico meccanismo internazionale indipendente di accountability in Yemen. Save the Children esorta le parti in conflitto a impegnarsi nuovamente in un processo di pace e la comunità internazionale ad affrontare la crescente impunità e la mancanza di giustizia per le vittime ristabilendo un meccanismo di accountability internazionale, indipendente e imparziale. Save the Children opera in Yemen dal 1963, attuando programmi di istruzione, protezione dell'infanzia, salute e nutrizione, acqua e servizi igienici e interventi di emergenza nella maggior parte del Paese. L'organizzazione ha risposto all'incidente attraverso la sua unità di protezione dell'infanzia, coprendo le spese mediche di tutti i casi e fornendo sostegno psicosociale alle vittime e alle loro famiglie. (segue) (Com)