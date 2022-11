Yemen: Save the Children, cresce il numero di minori morti dalla fine della tregua (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I meccanismi di accountability sono strumenti internazionali volti ad assistere nelle indagini e nel perseguimento dei responsabili dei crimini più gravi previsti dal diritto internazionale. Questo tipo di meccanismi non deve perseguire i casi ma prepararsi all'azione penale e sostenere i tribunali che cercano di perseguire gravi crimini internazionali. A tal fine si occupano di raccogliere, consolidare e conservare informazioni e "prove di violazioni del diritto umanitario internazionale e violazioni e abusi dei diritti umani" nonché di analizzare queste prove e preparare "documenti al fine di facilitare e accelerare procedimenti penali equi e indipendenti" e infine condividono le informazioni e le prove raccolte e il lavoro analitico prodotto con i tribunali nazionali, regionali e internazionali per far procedere con i procedimenti penali. (Com)