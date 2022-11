Etiopia: ministra Esteri Sudafrica, accordo di pace frutto di dialogo e diplomazia, ora va attuato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di pace concluso oggi a Pretoria fra le parti in conflitto in Etiopia è il frutto del dialogo e della diplomazia ma è ora necessario che entrambe le parti ne implementino l'attuazione. Lo ha dichiarato la ministra degli Affari esteri del Sudafrica, Naledi Pandor, nel corso della conferenza stampa tenuta al termine dei colloqui mediati dall'Unione africana a Pretoria. "La costruzione della pace è un processo ed è più difficile di quello che si immagina", ha detto Pandor, invitando il governo federale ed il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) ad impegnarsi nel rispettare i quattro punti concordati nell'intesa. "Sono la persona più sollevata in questa stanza. Ho accettato solo dopo aver parlato con il presidente (Cyril) Ramaphosa. Chiediamo umilmente a entrambe le parti di attuare pienamente questo accordo. Deve portare a una pace duratura. Sosterremo l'Ua e il team di facilitazione", ha aggiunto.(Res)