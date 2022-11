Energia: Bonelli (Avs), Sgarbi è "climafreghista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei dire a Vittorio Sgarbi che le capre sono animali intelligenti, a differenza di quanto lui sta dimostrando in materia energetica, essendo un 'climafreghista'. Di fronte alla crisi climatica e agli obiettivi che l'Ue impone dal punto vista energetico per puntare sulle rinnovabili, il suo manifesto è quelli di bloccare tutto, a partire dall'eolico. È chiaro a questo punto che con un sottosegretario del genere, se la linea sarà confermata anche dal ministro, l'Italia non potrà raggiungere gli obiettivi energetici e climatici". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli, in risposta alle dichiarazioni del sottosegretario alla Cultura. "Evidentemente Sgarbi alle pale eoliche preferisce le orrende ciminiere delle centrali a carbone, che attentano alla salute e inquinano le coltivazioni. Ribadiamo quindi - conclude Bonelli - che le posizioni del sottosegretario sono assolutamente incompatibili con gli obiettivi climatici dell'Europa e delle Nazioni Unite, in linea con i peggiori conservatori, come tale lui stessi si è definito, come Trump e Bolsonaro che fortunatamente la democrazia ha accompagnato alla porta". (Com)