Piemonte: presentato nuovo contratto decennale con Trenitalia, 71 nuovi treni in Regione

- Saranno 71 i nuovi mezzi che andranno a svecchiare il parco treni del Piemonte. E' questo il principale risultato dell'accordo decennale firmato tra la Regione Piemonte e Trenitalia, che è stato presentato oggi in commissione Trasporti del Consiglio regionale del Piemonte. "Esprimo la massima soddisfazione per la firma di questo contratto decennale con Trenitalia - ha affermato l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - che assicurerà il servizio ferroviario regionale al Piemonte fino al 2032. Il contratto complessivamente vale 1,32 miliardi. Grazie alle nuove risorse abbiamo aperto una trattativa con Trenitalia: 250 milioni su 10 anni in più rispetto a prima. Ci sarà un servizio migliore per tutti, l'età media dei nostri 120 treni passerà dagli attuali 26 anni, a 14 anni perché ci saranno 71 treni nuovi: 33 treni regionali e 38 del servizio ferroviario metropolitano. (segue) (Rpi)