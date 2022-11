Serbia: raggiunto accordo di stand-by con Fmi per un valore di 2,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha tenuto degli incontri con le autorità serbe, dal 20 ottobre al 2 novembre 2022 nella capitale Belgrado, per discutere delle prestazioni nell'ambito dello strumento di coordinamento delle politiche (Pci) e del futuro accordo di stand-by (Sba) del Paese balcanico con l'Istituto finanziario. Secondo il comunicato stampa dell'Istituto internazionale le autorità serbe e il personale del Fmi hanno raggiunto un accordo nell'ambito dello strumento di coordinamento delle politiche (Pci) e un accordo di stand-by (Sba) di 24 mesi del valore di circa 2,4 milioni di euro. L'accordo è soggetto all'approvazione del Comitato esecutivo del Fmi e dovrebbe essere preso in considerazione dal Consiglio dell'Istituto internazionale nel dicembre 2022. "Sono lieto di annunciare che il team del Fondo monetario e le autorità serbe hanno raggiunto un accordo di stand-by (Sba) di 24 mesi, per un valore pari a circa 2,4 miliardi di euro, che contribuirà a far fronte alle emergenti esigenze di finanziamento esterno e fiscale del Paese, dato il difficile contesto economico globale, e sosterrà le politiche macroeconomiche delle autorità e gli sforzi di riforma strutturale, con particolare attenzione al settore energetico", ha annunciato il capo missione a Belgrado, Jan Kees Martijn. (segue) (Seb)