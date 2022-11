Serbia: raggiunto accordo di stand-by con Fmi per un valore di 2,4 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una forte ripresa dalla pandemia, la Serbia sta ora affrontando i venti contrari dell'ambiente globale e regionale avverso, inclusa la guerra in Ucraina. Si prevede che la crescita del Pil rallenterà a circa il 2,5 per cento nel 2022 e che l'inflazione complessiva sarà di circa il 12 per cento in media nel 2022. Tuttavia, l'economia serba ha le riserve per resistere a questi rischi, comprese adeguate riserve valutarie, livelli moderati di debito estero e pubblico, un sistema bancario ben capitalizzato e liquido", ha detto Kees Martijn. "È importante", ha continuato, "che il risanamento fiscale sostenga la politica monetaria. Di conseguenza, la missione ha concordato con le autorità una riduzione del disavanzo di bilancio totale nel 2023", ha aggiunto. (segue) (Seb)