Serbia: raggiunto accordo di stand-by con Fmi per un valore di 2,4 milioni di euro (3)

- "Le debolezze nel settore energetico serbo richiedono riforme complementari per garantire la sicurezza energetica e mettere il settore energetico su una solida base finanziaria e promuovere il risparmio energetico. Il raggiungimento di questi obiettivi richiederà un ulteriore adeguamento delle tariffe energetiche, se necessario, mentre dovrebbe essere ampliato il sostegno mirato alle famiglie vulnerabili", ha dichiarato Kees Martijn. "Sarà altrettanto importante ristrutturare il settore energetico, migliorare la pianificazione della produzione e degli investimenti e rafforzare il controllo finanziario e la governance nelle imprese energetiche statali", ha affermato il capo missione del Fmi, il quale ha concluso che "in conformità con i restanti obblighi del programma nell'ambito dello strumento Pci, le autorità serbe dovrebbero adottare una nuova legge che rafforzerebbe la gestione delle imprese statali e completerebbe la trasformazione della società statale di distribuzione elettrica (Elektroprivreda) in una società per azioni". (Seb)