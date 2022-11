Speciale infrastrutture: Emirati, ministero Energia, completata fase uno di strategia nazionale per l’idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase uno della strategia nazionale degli Emirati Arabi Uniti volta a incrementare la produzione di idrogeno è stata completata. Lo ha dichiarato Sharif al Olama, sottosegretario del ministero dell'Energia e delle Infrastrutture per l'energia e gli affari petroliferi, precisando che la strategia, che verrà lanciata il prossimo anno, si basa su dieci pilastri riguardanti cooperazione internazionale, finanziamento, ricerca e sviluppo dell'industria dell'idrogeno. Gli Emirati mirano a rappresentare il 25 per cento dei principali mercati dell'idrogeno e a produrre tra 14 e 22 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno entro il 2050. La produzione globale complessiva dovrebbe raggiungere i 250 milioni di tonnellate all'anno, ha affermato Al Olama. Quest'ultimo ha fatto notare che gli Emirati godono di diverse risorse naturali, tra cui gas naturale, e di una grande esperienza nel campo dell'energia solare. Inoltre, il Paese ospita una centrale nucleare per scopi pacifici che può contribuire a produrre idrogeno. (Res)