Speciale infrastrutture: Russia, Fsb, sventato attacco terroristico contro impianto energetico in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb) ha sventato un attacco terroristico organizzato dai servizi di sicurezza ucraini contro un impianto energetico in Crimea. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb, specificando che il sospettato, un cittadino ucraino, è stato arrestato. All'uomo, riferisce l'Fsb, sono stati sequestrati tre ordigni esplosivi, un manuale di istruzioni per l'innesco e una piantina delle linee elettriche dell'impianto. "Secondo gli esperti, in caso di un sabotaggio più di 5 mila consumatori sarebbero rimasti senza elettricità, incluse alcune infrastrutture critiche della penisola", ha riportato l'Fsb. (Rum)