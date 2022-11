Speciale infrastrutture: Spagna, Seopan propone a governo piano a 1,6 miliardi di in sviluppo 600 stazioni auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle imprese di costruzione e concessionarie di Infrastrutture (Seopan) che riunisce le principali aziende spagnole del settore (Acs, Ferrovial, Acciona, Fcc, Sacyr, Ohla e Abertis) ha presentato al governo un piano per investire più di 1,6 miliardi di euro nello sviluppo di quasi 600 stazioni per auto elettriche libere sulla rete stradale dello Stato. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", la proposta prevede la costruzione di 598 stazioni di ricarica elettrica con 5.272 punti di ricarica pubblici da 350 kilowatt (KW) per veicoli elettrici, per una capacità installata totale di 1,8 gigawatt (GW). L'esecutivo- che ha istituito un gruppo di lavoro sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici con una prima riunione tenutasi il 15 giugno- starebbe studiando il progetto ma finora non avrebbe dato alcuna risposta. Per attuare la sua proposta, Seopan propone una struttura di finanziamento pubblico-privato simile a quella di altre iniziative come il Piano strategico per la digitalizzazione del ciclo dell'acqua che prevede un finanziamento statale di circa il 60 per cento, equivalente in questo caso allo stanziamento di 986 milioni di sovvenzioni a fronte di 657 milioni di natura privata. Secondo le previsioni di Seopan, se il Piano ottenesse il via libera entro quest'anno si otterrebbe una data teorica di inizio del funzionamento delle stazioni di rifornimento elettriche a partire dal 2026, quando le previsioni più prudenti dell'industria automobilistica stimano un parco di veicoli elettrici in Spagna di circa un milione di immatricolazioni. Un dato 14 volte superiori rispetto al 2021. (Spm)