Speciale infrastrutture: Salvini ha fatto il punto della situazione sulle infrastrutture liguri, focus su Gronda di Genova

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Matteo Salvini, questa mattina ha fatto il punto della situazione sulle infrastrutture liguri con particolare riferimento alla Gronda di Genova. E' quanto si apprende da fonti vicine al ministro. Nelle prossime ore incontrerà i governatori di Lombardia e Piemonte e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata. Inoltre, ha contattato il sindaco di Vicenza che ha fatto un appello pubblico per la bretella cittadina, e ha riunito i tecnici in vista dell’incontro con i governatori di Calabria e Sicilia per parlare di Ponte sullo Stretto. (Rin)