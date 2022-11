Speciale infrastrutture: al via a Roma progetto europeo RideSafeUm per prevenire incidenti in monopattino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via a Roma l'iniziativa europea RideSafeUm: un nuovo progetto cofinanziato da Eit urban mobility, organismo dell'Unione europea, volto a prevenire incidenti e cattivi comportamenti alla guida dei monopattini elettrici. Lo si legge in una nota. In collaborazione con Roma servizi per la mobilità e l'operatore della micromobilità Dott, entrambi partner italiani del progetto - prosegue la nota - in consorzio con altri dieci partner distribuiti tra Barcellona e Salonicco, RideSafeUm fornirà agli utilizzatori di monopattini elettrici informazioni in tempo reale e sempre aggiornate sulle normative locali, e raccoglierà dati anonimi sulle corse effettuate nella Capitale italiana. I dati serviranno dunque per educare i cittadini al corretto utilizzo dei mezzi e consentiranno anche a istituzioni e operatori di rilevare le principali aree problematiche della città, potendo quindi adattare le politiche di mobilità alle effettive esigenze della città in materia di regole, infrastrutture e miglioramenti della sicurezza stradale. Il progetto - spiega la nota - nasce in risposta all'esigenza di rendere più sicura la micromobilità e di incoraggiare un utilizzo maggiore e migliore di questi mezzi di spostamento, diventati punti chiave per il futuro del nostro sistema di mobilità. RideSafeUm fornirà, dunque, una relazione oggettiva in caso di incidenti e raccoglierà dati per scopi di ricerca, elaborazione e gestione delle politiche di mobilità nella Capitale italiana. Gli utenti potranno beneficiare di maggiori e più dettagliate informazioni sulle restrizioni esistenti, quali limiti di velocità e aree di parcheggio dedicate, e un'assistenza più rapida in caso di incidente; mentre le amministrazioni cittadine potranno ottenere dati specifici su eventuali incidenti e scorrettezze alla guida, che aiutano ad implementare una migliore regolamentazione e un uso più mirato dello spazio pubblico. Durante la fase sperimentale, tutti gli utenti che contribuiranno al test e alla taratura dell'algoritmo di intelligenza artificiale saranno ricompensati con l'equivalente di 50 euro ogni settimana sotto forma di sconti sui noleggi. (Com)