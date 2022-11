Veneto: via libera da giunta regionale a piano da 238 mila euro per contrasto alla nutria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 238 mila euro come contributi da assegnare ai Comuni, ai Consorzi di bonifica e Autorità di bacino, agli Enti gestori dei Parchi e delle riserve e agli Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 regionali nell'ottica di attuare il Piano regionale 2023 di controllo e contrasto alla nutria sul territorio. "La presenza incontrollata della nutria rappresenta un grave pericolo per l'incolumità pubblica e per questo la Regione adotta con cadenza triennale il Piano di controllo della nutria”, ha spiegato l'assessore regionale ai Parchi e alla Caccia Cristiano Corazzari. “Con il bando appena approvato – ha spiegato – vengono concessi contributi ai soggetti impegnati in interventi in applicazione del Piano, in particolare per quanto riguarda spese per dotazioni, costi per lo smaltimento, rimborsi per le attività di controllo". (Rev)