Fd'I: Rampelli, nome inventato da me

- "E' vero che ho inventato io il nome Fratelli d'Italia". Lo ha detto, ospite di "Un giorno da pecora", su Rai Radio1, il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Giorgia Meloni avrebbe voluto che il partito si chiamasse Figli d'Italia. "Il concetto ci piaceva molto, ma non funzionava molto e si prestava a prese in giro", ha spiegato il parlamentare. E come le venne in mente il nome attuale? "Era una definizione identificante e somigliava molto ai partiti di centrodestra", ha osservato l'esponente di Fd'I. Come reagì Meloni alla sua proposta? "Senza entusiasmo. Poi ci ragionammo e alla fine venne fuori che Fd'I era il nome più ficcante", ha sottolineato Rampelli. I vostri principali avversari, il Pd, vogliono cambiare nome. Lei quale suggerirebbe? "Forse Pdp, Partito del popolo", ha replicato il vicepresidente dell'Assemblea di Montecitorio. A sinistra chi è il suo preferito? "Renzi, nelle sue prolusioni diverte, è divertente e simpatico", ha risposto Rampelli.(Rin)